Giresun'da bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan depo ele geçirildi
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Giresun'da bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan depo ele geçirildi

31.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:44
Giresun'da bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan depo ele geçirildi

Giresun'un Espiye ilçesinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan ve içerisinde gıda ile yaşam malzemeleri bulunan depo ele geçirildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan ve içerisinde gıda ile yaşam malzemeleri bulunan depo ele geçirildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığınca Seydiköy sınırlarındaki Yepelekli Yaylası bölgesinde yürütülen arazi keşfi ve operasyon faaliyeti esnasında ormanlık alan içerisinde şüpheli noktalar mayın dedektörüyle kontrol edildi.

Kontrollerde, 1x1 ve 5x1 metre ebatlarında tespit edilen depo içerisinde 2 piknik tüpü, şeker, tuz, deterjan, çay, peynir, 6 anahtar, diş fırçası, hazır çorba, bulaşık deterjanı, reçel, bal, tahin pekmez, kolonya, şehriye, sabun, kabartma tozu, susam, vanilya, plastik kova, büyük el testeresi, tütün sarma kağıdı ve 2 battaniye bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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