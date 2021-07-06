Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi tedavi altına alındı

Giresun'un Tirebolu ve Keşap ilçelerinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Giresun'un Tirebolu ve Keşap ilçelerinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Tirebolu ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkisinde, bir çocuğun denizde boğulma tehlikesi geçirdiğin fark eden M.A. (51) suya girdi.

Bu sırada M.A'nın da boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler, denize girerek kimliği açıklanmayan çocuk. ile M.A'yı kurtardı.

M.A, olay yerine gelen ambulansla Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, çocuğun ise herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.

Keşap ilçesinde de serinlemek için denize giren M.S. bir süre sonra gözden kayboldu.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucu bulunan M.S. ambulansla Giresun'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak