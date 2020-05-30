Giresun'da boğazından silahla vurulan kişi öldü Giresun'un Dereli ilçesinde bir kişi silahla ateş edilerek öldürüldü.

Giresun'un Dereli ilçesinde bir kişi silahla ateş edilerek öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kümbet köyünün Çayırlı oba mevkisinde M.K. (20) ile Tamer Okusal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, el yapımı silahla Okusal'a ateş etti.

Boğazından yaralanan Okusal, kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA