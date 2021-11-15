Giresun'da bitkin düşen peçeli baykuş koruma altına alındı - Haberler
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Giresun'da bitkin düşen peçeli baykuş koruma altına alındı

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun'da bitkin düşen peçeli baykuş koruma altına alındı

Giresun'da bitkin halde bulunan peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma altına alındı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da bitkin halde bulunan peçeli baykuş, Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma altına alındı.

Kent merkezinde vatandaşlar, buldukları peçeli baykuşu polis ekiplerine teslim etti.

DKMP Giresun Şube Müdürlüğüne getirilen bitkin haldeki baykuşa, veteriner hekim tarafından tedavi uygulandı.

Peçeli baykuş, iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacak.

Giresun'da bitkin düşen peçeli baykuş koruma altına alındı

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AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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