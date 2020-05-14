Giresun'da bir yerleşim yerindeki karantina kaldırıldı
Giresun'un Güce ilçesinde bir yerleşim yerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
14.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:48
Giresun'un Güce ilçesinde bir yerleşim yerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı İlit köyü Kıran mevkisinde, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği 30 Nisan'da karantina kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, 14 gün süreyle uygulanan karantina tedbirinin bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdiği kaydedildi.
Kaynak: AA