Giresun'da bir mahalleye bağlı yerleşim bölgesi karantinaya alındı
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Giresun'da bir mahalleye bağlı yerleşim bölgesi karantinaya alındı

23.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:05
Giresun'da bir mahalleye bağlı yerleşim bölgesi karantinaya alındı

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir yerleşim bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir yerleşim bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Espiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince Çam Mahallesi Kurtbeli mevkisinin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Açıklamada, uygulamanın saat 21.00'den itibaren başlayacağı ve ikinci bir karara kadar sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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