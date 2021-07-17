Giresun'da bir mahalleye bağlı iki bölge karantinaya alındı
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Giresun'da bir mahalleye bağlı iki bölge karantinaya alındı

Giresun'da bir mahalleye bağlı iki bölge karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Giresun'un Espiye ilçesinde bir mahalleye bağlı iki yerleşim bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde bir mahalleye bağlı iki yerleşim bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Espiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince Cibril Mahallesi'ne bağlı Gedik Kıranı ile Güney mevkisinin 20 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Karantinalı bölgelerden yol güzergahı nedeniyle transit geçişler veya mecburi güzergah sebebiyle diğer köylere ulaşım yapacak vatandaşlar için görevlilerin kolaylık sağlayacakları bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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