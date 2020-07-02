Giresun'da bir köye bağlı iki mahalle karantinaya alındı Giresun'un Bulancak ilçesinde, bir köye bağlı iki mahallenin karantinaya, bazı bölgelerdeki toplam 5 binanın da ikinci bir karara kadar izolasyona alındığı bildirildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde, bir köye bağlı iki mahallenin karantinaya, bazı bölgelerdeki toplam 5 binanın da ikinci bir karara kadar izolasyona alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Temmuz tarihli kararıyla Karaağaç köyünde iki mahallenin, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, yine meclis tarafından pozitif vaka tespit edilen Sanayi Mahallesi'nde 2, İhsaniye Mahallesinde 1 ve Pazarsuyu mevkisinde 2 apartmanın, ikinci bir karara kadar izolasyona alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA