Giresun'da bir köyde Kovid-19 karantinası sona erdi

Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Karadikmen köyünün 28 Mart'ta İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla karantinaya alındığı anımsatıldı.

11 Nisan'da bir kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından köyün 13 Nisan'dan itibaren 14 gün daha karantinaya alındığı vurgulanan açıklamada, karantinanın 1 Mayıs'tan itibaren sona erdirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA