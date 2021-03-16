Giresun'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Tandır köyünde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Bulancak Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ali İkram Tuna Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Tandır köyünde Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27, 28. ve 72. maddeleri kapsamında, 17 Mart saat 00: 00'dan itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi.

Köye giriş ve çıkışların da ikinci emre kadar durdurulması kararı alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız