Giresun'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Giresun'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

16.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:18
Giresun'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Tandır köyünde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Tandır köyünde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Bulancak Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ali İkram Tuna Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Tandır köyünde Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27, 28. ve 72. maddeleri kapsamında, 17 Mart saat 00: 00'dan itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi.

Köye giriş ve çıkışların da ikinci emre kadar durdurulması kararı alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Hülya Avşar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresun'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 20:20:07. #1.15#
title