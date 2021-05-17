Giresun'da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Giresun'da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Giresun'da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yağlıdere Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği Yeşilyurt köyünün bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantinaya alındığı belirtildi.

Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Ekipleri tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir

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