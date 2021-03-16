Giresun'da bir köy karantinaya alındı

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir köy artan korona virüs vakalarının önüne geçebilmek adına karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Bulancak ilçesi İlçe Hıfzıssıha Kurulu Kaymakam Ali İkram Tuna başkanlığında toplanarak Tandır köyünde 17 Mart 00.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya uygulamasına geçilmesine karar verdi.

Alınan kararla birlikte Tandır köyüne giriş çıkışların yasaklanmasına, başta ilçe Jandarma Komutanlığı olmak üzere kolluk kuvvetler ile sorumluluk sahasına bakılmaksızın yeterli ve gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde planlanarak alınmasına ve talimatlara aykırı tutum içerisinde bulunanların adli ve idari olarak cezalandırılmasına karar verildi. Tandır Köyünün karantinada olması gerekçesi ile para çekme vb. ihtiyaçları olan vatandaşların talepleri mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı