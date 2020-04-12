Giresun'da bir köy daha karantinaya alındı Korona virüs tedbirleri kapsamında Giresun'un Alucra ilçesinde bir köy karantina altına alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Giresun'un Alucra ilçesinde bir köy karantina altına alındı. Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alucra Günügüzel köyünde tespit edilen Covid-19 nedeniyle köy karantinaya alınmıştır. Pazar günü itibariyle Alucra Belediyesi olarak köyün girişleri çıkışları bütün evler dezenfekte edilecektir. Emeği geçen belediye personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN Kaynak: İHA