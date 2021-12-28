Giresun'da bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Merkez mahallesi Dört yol mevkiinde K. B ve H. Ç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. B, tabanca ile H. Ç'yi vurarak yaraladı.

H.Ç, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri

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