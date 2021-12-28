Giresun'da bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı - Haberler
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Giresun'da bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı

Giresun'da bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı
AA / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Merkez mahallesi Dört yol mevkiinde K. B ve H. Ç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. B, tabanca ile H. Ç'yi vurarak yaraladı.

H.Ç, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.

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AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri

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