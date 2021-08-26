Giresun'da bir kadını vurarak yaralayan şahıs intihar etti
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Giresun'da bir kadını vurarak yaralayan şahıs intihar etti

Giresun'da bir kadını vurarak yaralayan şahıs intihar etti
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir kadını tüfekle vurarak yaralayan şahıs intihar etti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir kadını tüfekle vurarak yaralayan şahıs intihar etti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kınık köyünde, Ş.K. (62), durdurduğu seyir halindeki aracın içerisinde bulunan S.A'yı (50) av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Olay yerinden kaçan Ş.K, daha sonra Karacaören köyünde aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

S.A, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, Ş.K'nin ise cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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