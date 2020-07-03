Giresun'da bir bina koronavirüs nedeniyle izolasyona alındı Giresun'un Bulancak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pozitif vaka tespit edilen bir bina izolasyona alındı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pozitif vaka tespit edilen bir bina izolasyona alındı.

Bulancak Kaymakamlığı'nda yapılan yazılı açıklamada, "Bulancak Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Covid-19 salgını önlemleri kapsamındaki 03 Temmuz 2020 tarihli kararı ile pozitif vaka tespit edilen ilçemiz İhsaniye Mahallesinde bir bina daha ikinci bir karara kadar izolasyona alınmıştır." denildi.

Kaynak: AA