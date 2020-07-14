Giresun'da bir araçta ruhsatsız 12 tabanca ele geçirildi Giresun'da bir araçta ruhsatsız 12 tabanca ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Giresun'da bir araçta ruhsatsız 12 tabanca ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Araçta yapılan kontrollerde çanta içerisinde 12 ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 12 şarjör ve 5 fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü A.R.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. Kaynak: AA