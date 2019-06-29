Giresun'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Giresun'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.

Giresun'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesinde yaşayan Ergün Tuzcu (26) isimli genç evine giderken ilçeye bağlı Akdarı Mahallesi yolu üzerinde saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinde 20 bıçak darbesi alan Tuzcu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yağlıdere Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tuzcu'nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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