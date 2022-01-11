Giresun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler
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Giresun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Giresun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'da bir şahıs tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayarak yaraladı.

GİRESUN (İHA) - Giresun'da bir şahıs tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gemilerçekeği Mahallesi Segae Caddesi'nde akşam saatlerinde bir grup arasında henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir iş yerinde kurye olarak çalışan A.C.U., elindeki bıçakla taksici olduğu öğrenilen E.D'yi ve D.D'yi bıçakla yaraladı. Şüpheli A.C.U olay sonrası olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar ise kendi araçlarıyla Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yaralılardan D.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli ise suç aletiyle beraber yakalanarak gözaltına alındı. - GİRESUN

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