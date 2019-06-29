Giresun'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akdarı Mahallesi'nde O.K (17) ile Ergün Tuzcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuzcu, çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı.

Tuzcu, kaldırıldığı Yağlıdere Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Zanlı, suç aleti bıçakla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: AA