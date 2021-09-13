Giresun'da bıçak zoruyla fındık gasbeden iki kişi tutuklandı - Haberler
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Giresun'da bıçak zoruyla fındık gasbeden iki kişi tutuklandı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da bıçak zoruyla fındık gasbeden iki kişi tutuklandı

Giresun'da bıçak zoruyla fındık gasbettiği belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Giresun'da bıçak zoruyla fındık gasbettiği belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Esentepe köyünde iki kişi, M.B'nin yaklaşık 200 kilogram fındığını bıçak zoruyla gasbetti.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olayın failleri Ü.D. ve H.G'yi yakaladı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Giresun'da bıçak zoruyla fındık gasbeden iki kişi tutuklandı - Haberler
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