Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarıyla 6 hasta hayata tutunacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarıyla 6 hasta hayata tutunacak

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Sağlık
Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarıyla 6 hasta hayata tutunacak

Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen Hasan Haliloğlu'nun bağışlanan organları, 6 hastaya umut olacak.

GİRESUN (AA) - Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen Hasan Haliloğlu'nun bağışlanan organları, 6 hastaya umut olacak.

Tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki Haliloğlu'nun organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Uzman ekip tarafından Haliloğlu'nun alınan kalbi Sağlık Bakanlığına ait uçakla İstanbul'a, böbrekleri ve korneaları UMKE ekiplerince Samsun'a, karaciğeri ise askeri helikopterle Erzurum'a götürüldü.

Haliloğlu'nun bağışlanan organlarının 6 hastaya nakledileceği belirtildi.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title