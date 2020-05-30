Giresun'da beton yükseltiye çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Giresun'da yol kenarındaki beton yükseltiye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
30.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:04
Giresun'da yol kenarındaki beton yükseltiye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Dereli ilçesinin Kümbet Yayla yolunda Fahrettin Yılmaz'ın (46) kullandığı 28 EA 382 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki beton yükseltiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bir kısmı yoldan çıkan aracın sürücüsü Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA