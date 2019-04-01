Giresun'da belirsizlik sürüyor

GİRESUN'da Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçları belirsizliğini korurken, Cumhur İtitifakı ile Millet İttifakı seçmenleri aynı cadde üzerinde 30 metre arayla kutlama yapıyor.

Giresun'da Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Aytekin Şenlikoğlu ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı mevcut belediye başkanı Kerim Aksu arasında kıran kırana seçim yarışı yaşanıyor. Kentte, seçim sonuçları belirsizliğini korurken, seçimi kazandığını öne süren, her iki ittifakın seçmenleri aynı cadde üzerinde 30 metre arayla kutlama yapıyor. Polis ekipleri iki parti seçmenleri arasında geniş güvenlik önlemi aldı. İl Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA