Giresun'da bazı okullarda eğitime yarın ara verildi
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Giresun'da bazı okullarda eğitime yarın ara verildi

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.

11.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:12
Giresun'da bazı okullarda eğitime yarın ara verildi

'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı , , , Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Bulancak ve Piraziz ilçeleri genelinde ise eğitim öğretimin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA
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