Giresun'da bahçesinde çalışırken yamaçtan düşen kişi öldü
Giresun'da bahçesinde çalıştığı esnada yamaçtan kayalık bölgeye düşen kişi hayatını kaybetti.
16.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:36
Giresun'da bahçesinde çalıştığı esnada yamaçtan kayalık bölgeye düşen kişi hayatını kaybetti.
Doğankent ilçesine bağlı Yeniköy'deki fındık bahçesinde ot biçen Bilal Kılıç (61), dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikten dere yatağındaki kayalıklara düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kılıç'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA