Giresun'da Atkoyağı Yaylası'ndaki karantina sona erdi
Giresun'un Güce ilçesinde, Atkoyağı Yaylası'nda uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.
13.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:01
Giresun'un Güce ilçesinde, Atkoyağı Yaylası'nda uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.
Güce Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tekkeköy köyüne bağlı Atkoyağı Yaylası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrolü amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 Haziran'dan itibaren 14 gün süreyle karantina tedbiri uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, uygulamanın bugün saat 08.00'de sona erdiği kaydedildi.
Kaynak: AA