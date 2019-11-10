Giresun'da Atatürk saygı ve özlemle anıldı

Giresun'da Atatürk saygı ve özlemle anıldı

GİRESUN'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

10.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:40
Giresun'da Atatürk saygı ve özlemle anıldı

'da Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder , ölümünün 81'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

'da valilik tarafından düzenlenen Atatürk'ü anma programı hükümet konağı önünde yapıldı. Bazı vatandaşlar da Atatürk Meydanı'nda anma programı gerçekleştirdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Giresun Şubesi, bazı amatör kulüpleri ile vatandaşlar, önce Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, ardından da saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.Her yaş grubundan vatandaşların katıldığı anma programı, saygı duruşunun ardından sona erdi.


Kaynak: DHA
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