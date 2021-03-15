Giresun'da asayiş olayları
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Giresun'da asayiş olayları

15.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:48
Giresun'da asayiş olayları

Giresun'da, bir kadın fındık bahçesinde ölü bulundu.

Giresun'da, bir kadın fındık bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İncegeriş köyünde Hanife Bora (64), yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu.

Bora'nın, cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bulancak ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde Acısu Caddesi üzerinde 57 yaşındaki G.E, yerde baygın halde bulundu.

Ambulansla Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan G.E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bulancak ilçesi İcilli köyünde ise denetim yapan jandarma ekipleri bir araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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