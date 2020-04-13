Giresun'da arazi kavgası: 2 yaralı Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy'de A.Ö. ile arazi anlaşmazlığı bulunan S.Ş. ve H.Ş. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, ruhsatsız tabancayla H.Ş. ve S.Ş'yi yaraladı.

Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA