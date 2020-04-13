Giresun'da arazi kavgası: 2 yaralı
Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
13.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:48
Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeniköy'de A.Ö. ile arazi anlaşmazlığı bulunan S.Ş. ve H.Ş. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, ruhsatsız tabancayla H.Ş. ve S.Ş'yi yaraladı.
Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA