Giresun'da aranan şahıs yakalandı
Giresun'da kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından aranan şahıs yakalandı.
Giresun'da kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından aranan şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 12 Ağustos Perşembe günü hakkında iki yakalama emri bulanan M.T. araçla seyir halindeyken polisin "dur" ihtarına uymadı.
Polis yaşanan kovalamaca sonucu durdurduğu araçtaki 2 kişiyi yakaladı, M.T. ise firar etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu ruhsatsız silahla yakalanan M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin