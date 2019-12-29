Giresun'da araç uçuruma devrildi
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Giresun'da araç uçuruma devrildi

Giresun'da, yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrilen araçtaki iki kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

29.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:10
Giresun'da araç uçuruma devrildi

'da, yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrilen araçtaki iki kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Giresun-Kulakkaya yayla yolu Aytepesi mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç, yoldan çıkarak yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçuruma devrildi.

Durumun verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Araçtakilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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