Giresun'da araç uçuruma devrildi

29.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:10

Giresun'da, yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrilen araçtaki iki kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Giresun-Kulakkaya yayla yolu Aytepesi mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç, yoldan çıkarak yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçuruma devrildi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Araçtakilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA