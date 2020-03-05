Giresun'da ana arı üretimi gelişiyor

05.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:34

Giresun'da, ana arı üretiminin desteklerle gelişme gösterdiği bildirildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğiyle "Ana Arı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" projesinin yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında DOKAP finansmanıyla temin edilen bin 290 ana arı yetiştirme kovanının 4 üreticiye teslim edildiği kaydedildi.

Bu yıl projeden sağlanan destekle Kafkas ırkı ana arı üretim kapasitesinin 7 bin 800'e ulaşmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, ana arı üretim izni için başvurmak isteyenlerin 1 Mart-31 Mayıs arasında müdürlüğe başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA