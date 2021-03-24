Giresun'da ambulans bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Giresun'da ambulans bariyerlere çarptı: 2 yaralı

24.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:18
Giresun'da ambulans bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Giresun'un Dereli ilçesinde, ambulansın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde, ambulansın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Volkan Polat idaresindeki 28 AB 002 plakalı ambulans, Yüce köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Yaralanan sürücü Polat ile araçtaki Hüseyin Demir, kent merkezindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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