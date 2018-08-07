Giresun'da Altıncı Kattan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Giresun'da altıncı kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.
Giresun'da altıncı kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.
Gemilerçekeği Mahallesi Huzur Sokak'ta bulunan apartmanın altıncı katındaki evlerinin penceresine çıkan 5 yaşındaki E.Ö, dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.