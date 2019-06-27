Giresun'da alabalık yavruları dereye salındı

Giresun'da Batlama deresine alabalık yavruları salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü orman içi sularda tabii ve endemik alabalık türlerinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ilkesi kapsamında üretim ve tabiata salım çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık tarafından başlatılan "Doğal Alabalık Üretilmesi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Doğal Alabalık Yetiştirme İstasyonunda üretilen yavru kırmızı benekli alabalıklar Giresun'un İnişdibi mevkisi Batlama Deresi'nde suyla buluşturuldu.

Alabalık salımına Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğluları, Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Nadir Başçınar, Jandarma Alay Komutanlığı Binbaşı Hakan Kuşçu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ertan Kuduban ve katıldı.

Öte yandan Giresun'da yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen 4 havza ve bu havzaları oluşturan derelerden alınan anaç doğal alabalıklar, Maçka Doğal Alabalık Üretme İstasyonunda sağımları yapılarak yavru üretiliyor.

Üretilen ve büyütülen yavru doğal alabalıklar anaçların alındığı derelere yıllık programlar kapsamında yerleştiriliyor. Yerleştirmenin akabinde balıkların üremesi, popülasyon artışı ve varlıklarının devamı da izleme projesi kapsamında takip ediliyor.

Kaynak: AA