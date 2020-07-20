Giresun'da akü ve oto teybi hırsızlığı zanlıları tutuklandı Giresun'da araçlardan akü ve oto teybi hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Giresun'da araçlardan akü ve oto teybi hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde bir süre önce 5 farklı araçtan 10 akü ve oto teybi çalınması nedeniyle polisin başlattığı soruşturma kapsamında MOBESE ve çevredeki kamera kayıtları incelemeye alındı. Kayıtlardan hırsızlık yaptıkları belirlenen S.Ç ve H.G, polisin operasyonuyla Bulancak ilçesindeki evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 teyp ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Kaynak: AA