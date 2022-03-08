Giresun'da, AK Parti Kadın Kollarından "Kadınlar Günü" açıklaması

GİRESUN (AA) - Giresun'da, AK Parti Kadın Kolları İl Teşkilatı tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

Atatürk meydanında gerçekleştirilen açıklamada İl Başkanı Berrin Aydın, AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealiyle çalıştıklarını söyledi.

Aydın, kadın-erkek omuz omuza büyük Türkiye'yi inşa edeceğine inançlarının tam olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bizim aslında 8 Mart'ta vereceğimiz en büyük mesaj, büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz."

Kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlı olduklarına vurgu yapan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanun ile tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Anayasa'da, TCK'da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz."