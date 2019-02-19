Giresun'da AK Parti'den MHP'ye Ziyaret

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ve AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, ziyarette yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen birlikteliğin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Tarihi ile barışık, huzurlu, mutlu ve planlı büyüyen, refah düzeyine sahip bir Giresun arzusu içinde olduklarını ifade eden Konal, Giresunlulardan Cumhur İttifakı'na destek istedi.

MHP'nin, Türkiye'nin zor anlarında her zaman milletinin ve vatanının yanında saf tuttuğunu, tüm varlığı ile ülkenin bütünlüğü, milletinin huzuru ve refahı için varlığını ortaya koyduğunu kaydeden Konal, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde il ve ilçe teşkilatları olarak Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyeceklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı ise Cumhur İttifakı'nın Giresun Belediyesini kazanacağını kaydederek, "Devletimizin ve milletimizin bekası için bir birliktelik oluşturulmuştur. 'Tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet' diyerek çıkılan bu yolda tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhur İttifakı birlikteliğinin güzel bir örneğini Giresun'da da yaşatacağız." diye konuştu.

Tatlı, amaçlarının devlete ve millete hizmet olduğuna vurgu yaparak, "Görev neyse yapacağız. Giresun'da başarılı olabilmek adına elimizden gelenin fazlasını yapacağız. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Giresun Belediyesini bünyemize katarak yeni bir zafere imza atacağız." dedi.

Kaynak: AA