Giresun'da aile, çalışma ve sosyal hizmetler kapsamında 3,1 milyar lira destek sağlandı
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Giresun'da aile, çalışma ve sosyal hizmetler kapsamında 3,1 milyar lira destek sağlandı

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi
Giresun'da aile, çalışma ve sosyal hizmetler kapsamında 3,1 milyar lira destek sağlandı

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti hükümetleri döneminde Giresun'da aile, çalışma ve sosyal hizmetler kapsamında 3,1 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.

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AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti hükümetleri döneminde Giresun'da aile, çalışma ve sosyal hizmetler kapsamında 3,1 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal hizmetler alanında reform olarak nitelendirebilecek birçok yeni uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti.

AK Parti hükümetleri döneminde Giresun'da "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla 1,7 milyar lira sosyal, 711 milyon lira teşvik, 43 milyon lira da sosyal ve ekonomik destek sağlandığını vurgulayan Öztürk, koronavirüs salgını döneminde ise sosyal destekler kapsamında birçok adım atıldığını aktardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca salgın sürecinde Giresun'da sosyal destek programları aracılığıyla 127 milyon 90 bin lirayı aşkın ödeme yapıldığının altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Giresun'da sosyal yardımlardan 2019 yılında 22 bin 677, 2020 yılında ise 25 bin 535 hane faydalandı. Gıda, eğitim, sağlık, şartlı nakit transferi ile proje desteklerini içine alan sosyal yardımlar kapsamında 2003 yılından bugüne kadar ilimize toplam 1,7 milyar lira kaynak aktarıldı. AK Parti hükümetleri döneminde sağlık ve sosyal güvenlik sistemi tüm vatandaşlarımızı kapsayan güçlü bir yapıya dönüştü. Giresun'da 2002 yılında 64 bin 521 olan aktif sigortalı sayısı son 18 yılda yüzde 46 artış göstererek 93 bin 919 kişiye ulaştı. İlimizde bugüne kadar teşviklerden yaklaşık 27 bin 684 iş yeri yararlandı ve bu kapsamda 711 milyar lira ödeme yapıldı. Desteklerin toplamını hesapladığımızda, 2002-2020 yılları arasında AK Parti hükümetleri döneminde Giresun'a 3,1 milyar liralık destek sağlandığı görülmektedir."

Öztürk, 22,4 milyon liralık yatırımın tamamlandığı Giresun'da 19,5 milyon liralık yatırımın ise inşaat aşamasında olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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