Giresun'da ahşap ev alevlere teslim oldu
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Giresun'da ahşap ev alevlere teslim oldu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ahşap evde çıkan yangın korkuttu.

21.12.2019 22:41 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:53
Giresun'da ahşap ev alevlere teslim oldu

'un ilçesinde ahşap evde çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ahşap evlerin yoğunlukta olduğu Taş Mahalle'de 2 katlı ahşap binada yangın meydana geldi. Çatı katında çıkan yangına kısa sürede olay yerine varan ekipleri müdahale etti. Kısa süreli paniğe neden olan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. yangının çıkış nedeni araştırıyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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