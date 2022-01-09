Giresun'da ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
SELÇUK, İZMİR (AA) - Giresun'da yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Teyyaredüzü Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Selçuk Çinicioğlu (29) idaresindeki 52 ACF 934 plakalı kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kamyonet sürücüsü, kaza yerinde yaşamının yitirdi.
AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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