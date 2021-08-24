Giresun'da afetin izleri silindi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Giresun'da vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çok kısa bir sürede giderdik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Giresun'da vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çok kısa bir sürede giderdik. Köprülerimizi, yollarımızı tamamladık" dedi.

Giresun'daki afetin üzerinden 1 yıl geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 11 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından Giresun'daki yaraları kısa zamanda sardı. Selden etkilenen köprüler ve yollar kısa sürede yeniden inşa edilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Özellikle Dereli'nin çehresi tamamen değiştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun il merkezi ile Dereli, Doğankent, Tirebolu, Espiye, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü son 21 yılın en yüksek Ağustos ayı yağışlarının sebep olduğu sel felaketinin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK, ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Selin izlerini büyük ölçüde sildiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, afetten en çok etkilenen Dereli ilçesinde yaraların sarıldığını ve hayatın normale döndüğünü hatırlatarak, "Geçen yıl bölgeye ilk ayak bastığımızda korkunç bir tablo vardı. İlk andan itibaren seferberlik ruhu ile bu afetin izlerini silmek için çalıştık. Hızlı bir şekilde, günlük hayatın akışını sağladıktan sonra altyapı çalışmalarına ve kalıcı yapılarımızın inşasına başlayarak bir yıl içinde tüm vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderdik. Köprülerimizi, yollarımızı büyük oranda tamamladık. Geçen yıl ve bu yıl bu afetler nedeniyle canlarımızı kaybettik. Acımız ilk günkü kadar taze. Ben bir kez daha sel felaketinde ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi, vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Allah bize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu acıların tekrar yaşanmaması için biz bundan sonra da gereken tüm tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ULAŞIMDAKİ SIKINTILAR HIZLA ÇÖZÜLDÜ"

Afetin ilk anlarından itibaren sel felaketinden etkilenen tüm güzergahlarda en hızlı şekilde müdahaleler yapılarak trafik akışlarının sağlandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "İlk etapta Giresun ilinde sel felaketinden etkilenen 6 adet toplamda 316 km'lik yol koridoru belirleyerek 185 adet personel ve 108 adet iş makinesi ile hasar tespit ve aciliyet arz eden kesimlerde iyileştirme çalışmalarına başlamıştık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda kapanan 6 ana yolun tamamını ivedilikle ulaşıma açtık" ifadelerine yer verdi.

"527 kilometre yol açılarak bütün köylere erişimi sağladık"

Yapılan iyileştirme ve çalışmalara dair bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Dereli, Doğankent, Soğukpınar, Çaldağ, Yağlıdere-Alucra karayollarında kesintisiz ulaşımı sağladık. Kovanlık-Aydındere İl Yolu, Giresun-Çaldağ-İnişdibi İl Yolu, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar Devlet Yolu (1 adet Köprü dahil), Espiye-Yağlıdere-Alucra İl Yolu, Espiye-Soğukpınar İl Yolu, Tirebolu-Doğankent Devlet Yolu (1 adet Köprü dahil), KGM Yol Ağında Hasar Gören Diğer Köprüler (4 Adet Köprü), Espiye İlçesi Avluca-Ericek Yolu, Dereli İlçesi Akkaya Yolu, KGM Yol Ağı Dışında Grup Köy Yolları Bağlantısını Sağlayan Hasar Gören 15 adet Köprü, 34 Adet Grup Yolundaki toplam 108 adet köy yolunu da kısa sürede vatandaşımızın kullanımına açtık. Afetten etkilenen 2 bin 120 kilometre ağ uzunluğundaki köy yollarında 527 kilometre yol açılarak bütün köylere erişimi sağladık" açıklamasında bulundu.

"VATANDAŞLAR DEĞİŞİMDEN MEMNUN"

Sel felaketinden en çok etkilenen ilçe olan Dereli'de vatandaşların bir yıllık süreçteki değişimden dolayı memnun olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hasar gören altyapının yenilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletimizi büyük bir özveri ile çalışıyor. Her afette bütün arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla dayanışmanın en güzel örnekleri sergileniyor. Geçtiğimiz seneki afette binlerce personel ve araç ile çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüp vatandaşlarımızı hamdolsun sağ salim kurtarmıştık. Selin etkisiyle tahrip olan köprüleri yıkıp yeniden yaptık. Geçtiğimiz yılsonunda 6 Şehitler Köprümüzü vatandaşımızın hizmetine sunduk. Dereli ilçemizin merkezindeki Akkaya Köprüsü'nü de tamamladık. Çok yakın bir zamanda onu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Devlet ve milletin beraberliğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Milletimizin desteği ve Devletimizin vatandaşının yanında olmasıyla daha güzel günleri birlikte inşa edeceğiz."

"GİRESUN'DA OLDUĞU GİBİ DİĞER AFET BÖLGELERİNİ HIZLA NORMALE DÖNDÜRÜYORUZ"

Hasar gören altyapıların onarılarak vatandaşların tüm sıkıntılarının giderildiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Afetlere yönelik aldığımız tedbirler sayesinde haberleşmede herhangi bir sorun yaşamadık. Dereli ilçesine ilk geldiğimiz andaki kötü tablo artık yok. Eskisinden daha güzel bir Dereli var. Devletimizin gücü ve tecrübesi ile yollarımız, köprülerimiz, elektrik ve şebeke suyu altyapısındaki sıkıntılar afetin en başından adım adım giderildi. Diğer Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimizde özveri ile çalışarak üstlerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiler. Dereli, sel afetinden çok zarar gördü ancak tüm yaralar sarıldı. Afetin izlerini silmek adına burada gösterdiğimiz gayret ve başarıyı, şu anda 7 gün 24 saat esasına göre mücadele verdiğimiz diğer afet bölgelerinde de ortaya koyuyoruz. Giresun'da olduğu gibi diğer afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

(Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı