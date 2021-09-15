Son dakika haberleri! Giresun'da aç kalıp mahalleye inen ayı güvenlik kamerasında

Giresun'da aç kalıp mahalleye inen ayı güvenlik kamerasında

GİRESUN - Giresun'un Keşap ilçesi Karabedir mahallesine inen ayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde boz ayının mahalledeki köpekleri kovaladığı görülürken, arı kovanlarına, kurutulmak için serilen fındıklara ve meyve ağaçlarına zarar veren ayı, köyde yaşayanları tedirgin ediyor.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri