: Giresun'da 77 yaşındaki kadın engelli 4 çocuğuna bakıyor

07.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:56

Giresun'da zihinsel engelli 4 çocuğuna özveriyle bakan 77 yaşındaki Ayşe Çivelek, hayata çocuklarıyla tutunuyor.

Ayşe Çivelek, Yağlıdere ilçesine bağlı Kurucalı Mahallesi'ndeki evinde eşi Muhittin, zihinsel engelli çocukları Mehmet (63), Nevin (55), Nermin (52) ve Neşide (50) ile yaşıyor.

Çocuklarının her ihtiyacıyla ilerleyen yaşına rağmen ilgilenen Çivelek, çevrelerinde bulunan kişilerin de takdirini topluyor.

Çivelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ile küçük yaşta evlendiğini ve 8 çocuk dünyaya getirdiğini söyledi.

Çocuklarından 4'ünün zihinsel engelli olduğunu ifade eden Çivelek, yaşı ilerlediği için çocuklarına bakmakta zaman zaman zorlandığını ancak Allah'ın sabır ve güç verdiğini dile getirdi.

Çivelek, Allah'a devamlı şükrettiğini ifade ederek, "Daha önceleri bakamayacağımızı düşündükleri için bizden çocuklarımızı bakımevine vermemizi istediler. Önceki evimize yetkililer geldi, bizimle görüştüler. Onlara, canımın sağlığında çocuklarımı hiç kimseye vermeyeceğimi söyledim. 'Ben öldükten sonra alırsınız.' dedim. Ben sağken, yaşarken çocuklarımızı kimsenin benden alamayacağını tatlı dille anlattım." diye konuştu.

Geçimlerini devlet desteği ile sağladıklarını aktaran Çivelek, "Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere yardımcı olan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun." dedi.

Akraba ve komşularının "hacı nine" diye hitap ettiği Çivelek, engelli çocuklarına bakabilmenin kendisine gurur verdiğini vurgulayarak, "Bazı analar sağlam çocukları bırakıp evlerini terk ediyor. Yüce Mevla'm onları da yola getirsin. Bizde Allah korkusu var. Bu da bize böyle yazılmış. Son nefesime kadar çocuklarımın her türlü derdine derman olmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Muhittin Çivelek ise iki çocuklarının vefat ettiğini, ikisinin ise başka şehirlerde yaşadığını söyledi.

Engelli 4 çocukları ile genellikle eşinin ilgilendiğini belirten Çivelek, "Yaşlı olduğum için çocuklarımla anneleri kadar ilgilenemiyorum. Allah annelerinden bin kere razı olsun, büyük fedakarlık yapıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu