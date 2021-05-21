Giresun'da 717 kök kenevir ele geçirildi
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Giresun'da 717 kök kenevir ele geçirildi

Giresun'da 717 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Espiye ilçesinde kamu arazisine yasa dışı kenevir eken bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Giresun'un Espiye ilçesinde kamu arazisine yasa dışı kenevir eken bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Espiye ilçesine bağlı Kaşdibi köyünde S.K. isimli şahsın kamu arazine yasa dışı kenevir ektiği tespit edildi.

KOM İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Kenevir ekimi yapılan bölgede yapılan aramalarda ise 717 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Espiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken S.K. isimli şahsın adliyeye sevk edileceği bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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