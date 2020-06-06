Giresun'da 50 metre yükseklikten dereye düşen kişi hayatını kaybetti
Giresun'un Doğankent ilçesinde 50 metre yükseklikten dereye düşen kişi yaşamını yitirdi.
06.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:53
Giresun'un Doğankent ilçesinde 50 metre yükseklikten dereye düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Güdül köyünde Ahmet Tüfekçi (72), fındık bahçesinde budama yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 50 metre yükseklikten bahçe altındaki dereye düştü.
Ağır yaralanan Tüfekçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tüfekçi'nin cesedi, Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA