Giresun'da 5 askerin şehit olduğu menfezin yerine yapılan köprü hizmete açılıyor
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Giresun'da 5 askerin şehit olduğu menfezin yerine yapılan köprü hizmete açılıyor

29.12.2020 19:38 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:43
Giresun'da 5 askerin şehit olduğu menfezin yerine yapılan köprü hizmete açılıyor

Giresun'da 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde 5 askerin şehit olduğu, bir iş makinesi operatörünün ise kayıp olduğu çöken menfezin yerine yapılan köprü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın hizmete açılıyor.

Giresun'da 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde 5 askerin şehit olduğu, bir iş makinesi operatörünün ise kayıp olduğu çöken menfezin yerine yapılan köprü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın hizmete açılıyor.

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde menfezin çökmesi sonucu 5 asker şehit olmuş, bir iş makinesi operatörü hayatını kaybetmişti. Menfezin bulunduğu yere fore kazık yöntemiyle 16 Ekim'de başlayan 93 metre uzunluğunda, 22 metre yüksekliğindeki köprünün yapımı 2 ay gibi bir sürede tamamlandı. Tamamlanan köprünün açılışı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın hizmete açılıyor.

Yörede Murtad köprüsü olarak bilinen köprüye ise menfezin çökmesi soncu şehit olan 5 askerin anısına "Şehitler Köprüsü" isminin verilmesi bekleniyor. - GİRESUN

Giresun'da 5 askerin şehit olduğu menfezin yerine yapılan köprü hizmete açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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