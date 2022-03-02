Giresun'da 357 binin üzerinde kişiye afet eğitimi verildi

GİRESUN (AA) - Giresun Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürü Murat Cavunt, afet eğitim seferberliği kapsamında il genelinde geçen yıl 357 binin üzerinde kişiye eğitim verildiğini söyledi.

Cavunt, kurumda düzenlediği basın toplantısında, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri ile afet eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Afad Başkanlığınca 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsatan Cavnut, şöyle konuştu:

"Afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen ve afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları değiştirme sorumluğuyla çalışmalarını yürüten AFAD Başkanlığımız, 2021 yılını Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak belirledi. Tüm illerimizde afet eğitim seferberliği başlatılmıştır. Bu kapsamda Giresun ilimiz genelinde 357 bin 614 kişiye eğitim verilmiştir."

Cavunt, toplumda risk azaltma kültürünün yaygınlaştırılması, birlikte çalışma becerisi geliştirerek olası afetlere karşı hazır olunması amacıyla 2022 yılının ise "Afet Tatbikat Yılı" ilan edildiğini belirtti.

"Afet Tatbikat Yılı" içerisinde tüm okullarda, üniversiteler ve yurtlarda, kamu kurumları, hastaneler, organize sanayi bölgeleri ve alışveriş merkezleri gibi birçok mekanda tatbikatların planlandığını ifade eden Cavunt, Giresun'da ise bu organizasyonun 4 Mart Cuma günü Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirileceğini aktardı.