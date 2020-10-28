Giresun'da 26 liraya kadar çıkan fındık fiyatlarında düşüş yaşanıyor
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Giresun'da 26 liraya kadar çıkan fındık fiyatlarında düşüş yaşanıyor

28.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:55
Giresun'da 26 liraya kadar çıkan fındık fiyatlarında düşüş yaşanıyor

Giresun'da 26 liraya kadar çıkan fındık fiyatları 24 lira 50 kuruşa kadar geriledi.

Giresun'da 26 liraya kadar çıkan fındık fiyatları 24 lira 50 kuruşa kadar geriledi. Önümüzdeki günlerde tekrar artış yaşanması öngörülüyor.

2020 yılı sezonunda fındık fiyatları serbest piyasaya 22 lira ile başlarken Ekim ayının ortalarında 26 liraya kadar yükseldi. Bugün ise ihracatta azalmalar yaşanırken fındık fiyatları 24 lira 50 kuruş ile 25 lira civarında seyrediyor.

Fındık fabrikası işletmecisi Ekrem Civelekoğlu, fındık fiyatlarındaki düşüşün suni bir düşüş olduğunu söyledi. Civelekoğlu, "Fındık fiyatları şu anda 24 lira 50 kuruş ile 25 lira civarında. 15 gün önce 26 liradan fındık alıyorduk. Önümüzdeki günlerde biraz yükseleceğini düşünüyoruz. Üreticiler ilk günden beri 30 liraya yükseleceğini düşünüyorlar ama Mart ayı gibi bu rakama ulaşabilir. Bu aralar okullarında açılması piyasayı etkiledi. Okul masraflarından dolayı üreticiler ellerindeki fındığın bir kısmını sattılar. Pazara fazla fındık gelmiyor ama küçük bir hareketlenme oldu. Yavaş yavaş fındık satışlarının başlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Fındık ihracatında yaşanan azalmanın da fiyatlara etkili olduğunu söyleyen Civelekoğlu, "Fındık ihracatında azalma yaşanıyor. Büyük firmaların talebi olmuyor. Bu sebeple fiyatları biraz düştü. Talep olarak ta Levant kalite fındığa talep Giresun kalite fındığa göre daha fazla. Aralarında 2 lira gibi fiyat farkı var. Levant kalite fındık 23 lira, Giresun kalite fındık 25 lira civarında. İhracatçı firmaların Levant kalite fındığa talebi daha fazla, Giresun kalite fındığa talep az" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Giresun'da 26 liraya kadar çıkan fındık fiyatlarında düşüş yaşanıyor
Giresun'da 26 liraya kadar çıkan fındık fiyatlarında düşüş yaşanıyor
Giresun'da 26 liraya kadar çıkan fındık fiyatlarında düşüş yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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